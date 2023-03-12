مدبولى يلتقى رئيس «كاف» لاستعراض سبل دعم كرة القدم الإفريقية

جدة - نرمين السيد - استعرض الجانبان، خلال اللقاء، عددا من الموضوعات المهمة التى تستهدف دعم كرة القدم الأفريقية، لا سيما فى ظل ما تشهده من تطور ملحوظ خلال الآونة الأخيرة.

حضر اللقاء الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وفيرون موسينجو أومبا سكرتير عام الكاف.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب برئيس "كاف"، قائلا: "أود أن انتهز هذه الفرصة للإعراب عن دعم مصر الكامل لخطط "الكاف"، التى تستهدف تطوير كرة القدم الإفريقية، ودعم التواجد الإفريقى فى المحافل الرياضية العالمية".

وأضاف أن مستويات الأداء التى شهدناها خلال كأس العالم الأخير فى قطر تعكس إلى أى مدى تطورت الكرة الإفريقية.

وأثنى رئيس الوزراء، على الأداء الذى ظهرت به المنتخبات الإفريقية، لا سيما المغرب الشقيق، مؤكدا أن مصر حريصة على توفير كل أشكال الدعم والرعاية، من أجل تطوير منظومة كرة القدم الإفريقية لاستمرار تقدمها الحالى.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية -بكل مؤسساتها- تنظر إلى الملف الرياضى باهتمام شديد، مشيرا إلى تجارب الدولة المصرية المتميزة فى استضافة العديد من الاحداث الرياضية الدولية الكبرى، وعلى رأسها بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، وكأس العالم لكرة اليد.

وأكد مدبولى، جاهزية مصر لاستضافة البطولات والأحداث الرياضية الكبرى، فى ضوء امتلاكها بنية تحتية ومنشآت رياضية وفقا للمواصفات والمعايير العالمية.

وتابع: أنشأت الدولة، مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية على مساحة 450 فدانا، وبها استاد رياضى بسعة 92000 مقعد، وملاعب وساحات رياضية وفندق، إذ تقع المدينة فى مكان استراتيجى يربط بين عدد من المحافظات والمدن وهى القاهرة والسويس والعين السخنة والعاصمة الإدارية.

وخلال اللقاء، تقدم رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم بالشكر لمصر حكومة وشعبا على حسن استضافة مقر "الكاف"، معربا عن أمله أن تشهد الفترة المقبلة، مزيدا من التعاون بين الحكومة المصرية والكاف، للبناء على الزخم التاريخى للعلاقات المشتركة بين مصر والاتحاد الأفريقى لكرة القدم.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، خطط "كاف"، لإنشاء مقر جديد للاتحاد فى منطقة شرق القاهرة.