أبرز معايير اختيار الأم المثالية (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وكان أول الشروط ألا يقل سن الأم عن 50 عاما، وأن يكون لها قصة عطاء، إلى جانب إلمام الأم بالقراءة والكتابة.
وينشر دوت الخليج، فى الإنفوجراف التالى أبرز معايير اختيار الأم المثالية:
يأتى ذلك إلى جانب ألا يزيد عدد الأبناء على 3، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال.
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