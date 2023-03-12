مكافحة الإدمان يسلم دفعة جديدة من المتعافين قروضا لإنشاء مشروعات صغيرة

جدة - نرمين السيد - سلم الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات، لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.





يأتى ذلك فى إطار حرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق على تقديم خدمات بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين.

وفى نفس السياق، وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، باستمرار توفير التمويل اللازم، لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات.

يأتى ذلك من خلال مبادرة "بداية جديدة"، لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة، لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.

جاء ذلك بإجمالى قروض وفرت لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعى بلغت إلى ما يقرب من 5 ملايين و860 ألف جنيه حتى الآن.

كما يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فى تنفيذ دورات للتدريب المهنى لمتعافى، الخط الساخن 16023 على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، مثل صيانة أجهزة التبريد والتكييف.

يأتى ذلك إلى جانب تدريب المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق على حرف مهنية مثل أعمال النجارة والموبيليا، ضمن برنامج العلاج بالعمل وأنه تم تدريب ما يقرب من 12100 متعاف من الإدمان على حرف مهنية حتى الآن.