رئيس الوزراء يتابع موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق ACI

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزى، وعصام عمر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى، والدكتورة أمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، والسيد الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك.

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع، بالإشارة إلى أن لقاء اليوم، يأتى فى إطار اللقاءات الدورية التى تعقد لمتابعة موقف منظومة الشحن المسبق، والتأكد من تطبيق مختلف الخطوات التى من شأنها أن تسهم فى إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات الإفراج عن السلع والبضائع المتواجدة بالموانئ المصرية.

من جانبه، قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إنه استعرض خلال الاجتماع موقف البضائع المتواجدة على مستوى موانئ الجمهورية، خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2023، وكذا تحليل قيم البضائع المسجلة على منظومة الشحن المسبق "ACI".

وأضاف: كما تمت الإشارة فى هذا الصدد إلى أن قيمة البضائع المتواجدة بالموانئ حتى الآن تصل إلى 3.9 مليار دولار، وأن البضائع التى خرجت بالفعل من الموانئ خلال تلك الفترة تقدر قيمتها بنحو 106.5 مليار دولار.

وتابع المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض قيم البضائع المفرج عنها بنظام الوارد النهائى خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير 2023، والتى بلغت 5.8 مليار دولار.

كما بلغت قيمة البضائع المفرج عنها بنظام الوارد النهائى خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس الجارى، 2 مليار دولار.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الموقف التنفيذى لخروج البضائع على مستوى الموانئ البحرية خلال شهر فبراير 2023، ومتوسط زمن اعتماد الشهادات المعروضة، وما تم بالفعل اعتماده من تلك الشهادات سواء بنظام الوارد العادى، أو من خلال نظام الإفراج المسبق.