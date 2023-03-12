جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتبدأ امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين12 يونيو، بأداء الطلاب امتحان التربية الدينية والتربية، الوطنية، أما اليوم الثانى الثلاثء الموافق 13 يونيو يؤدى الطلاب امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

أما امتحان الغة العربية، يكون ثالث أيام اختبارات الثانوية العامة، الموافق السبت 18 يونيو، أما رابع امتحانات الثانوية العامة، يؤدى الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية، يوم 20 يونيو، ورابع يوم الامتحانات يؤدى الطلاب اختبار الكيمياء والجغرافيا، يوم25 يونيو.

ويأتى خامس أيام الامتحانات يوم25 يونيو، بامتحان الكيمياء والجغرافيا، وسادس يوم4 يوليو

بامتحان الرياضيات التطبيقية، أما 6 يوليو يؤدى الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الأولى، ويوم 9 يوليو يؤدى الطلاب الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

كما يؤدى الطلاب 11 يوليو امتحان الديناميكا، أما يوم 13 يوليو، يكون آخر أيام امتحانات الثانوية العامة بامتحان الأحياء والجبر والهندسة الفراغية والفلسفة والمنطق.