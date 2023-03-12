الاعتماد والرقابة: المبادرات الرئاسية تؤسس لخريطة صحية جديدة فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف: وهو ما عملت عليه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية من إصدار ومراقبة تطبيق معايير الجودة للمنشآت الصحية، خاصة مع وجود العديد من نقاط الالتقاء بين التعامل مع أزمة كورونا، والدور المهم للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتى تنص معاييرها على وجود قيادة فاعلة وحوكمة ومكافحة عدوى ورعاية متمركزة حول المريض.

جاء ذلك خلال مشاركته فى الدورة الثالثة للمؤتمر الدولى للجمعية العربية للصحة العامة، تحت عنوان "تحول القطاع الصحى بعد كوفيد 19 تحديات وفرص الصحة العامة"، والذى يعقد على مدى يومى 12 و13 مارس الجارى بالقاهرة، برعاية وزارة الصحة والسكان المصرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وبمشاركة منظمة الصحة العالمية، والجمعية العربية للصحة العامة، وجامعة إمبريال كولدج – لندن، والاتحاد العربى لمكافحة التزوير والتزييف، والاتحاد العربى للحوكمة، وعدد من المنظمات والجمعيات الصحية العربية والدولية.

وتابع أنه بالرغم من أن جائحة كورونا (كوفيد-19) محنة كبيرة إلا أنها تركت لنا دروسا عظيمة يجب أن نستفيد منها على رأسها: أهمية التنسيق والتعاون بين النظم الصحية على مستوى العالم العربى والعالم كله بعد تهديد الجائحة لكيانات الأنظمة الصحية بمختلف الدول.

يأتى ذلك فضلا عن أهمية الاستثمار فى العنصر البشرى، الذى يعتبر خط الدفاع الأول ولدينا أبطال من الجيوش البيضاء الذين ضحوا بأرواحهم سواء من الأطباء أو التمريض أو الفنيين أو الإداريين، ضاربين مثلا عظيما فى التضحية والفداء.

وواصل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن من أهم الدروس المستفادة من جائحة (كوفيد-19) دفع الأنظمة الصحية حول العالم لإعادة الهيكلة لتصبح أكثر مرونة واستجابة للجوائح والأزمات.

واستكمل: كما ألقت الضوء على أهمية استخدام التكنولوجيا فى استمرار تقديم الرعاية الصحية عبر "التطبيب عن بعد" والتثقيف الصحى للمواطنين.

ولفت إلى أهمية بناء نظم صحية مستندة إلى البيانات وتعزيز مراقبة الأمراض، بجانب مراعاة الأبعاد المختلفة للصحة العامة مثل الصحة البيئية، والسلامة والصحة والمهنية والحفاظ على سلامة العاملين والمرضى أثناء تواجدهم بالمنشآت الصحية.

وأشار إلى أن ذلك يأتى إلى جانب أهمية دعم مقدمى الخدمة الصحية وبناء قدراتهم وتدريبهم وبناء جيل من الممارسين العام، فضلا على الاستثمار فى القطاع الصحى واستدامة التمويل فى البنية التحتية الصحية والموارد والإمدادات بما يضمن قدرته على مواجهة الجوائح وتحقيق الصحة العامة.

وثمن طه، الدور الكبير لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى لعبت دورا فاعلا وقائيا وعلاجيا فى الكشف عن الأمراض المزمنة، حيث استهدفت تحسين الصحة العامة، ووضع خريطة صحية واقعية قادرة على دعم قرارات التخطيط وتخصيص الموارد لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين طبقا لاحتياجاتهم الصحية بهدف تحسين الصحة العامة فى مصر.

وأوضح أن جودة الرعاية الصحية يقصد بها تقديم خدمات صحية سليمة وآمنة بأكبر كفاءة ممكنة وبأقل تكاليف ممكنة، وأن المعايير هى الأداة الأساسية لقياس أبعاد الجودة بحيث تضمن تحققها فعليا على أرض الواقع بحيث لا تكون "حبرا على ورق"، وتنعكس على مخرجات موثوق بها.

وأكد أن الجودة بمفهومها الواسع لا تقتصر فقط على العمل الإكلينيكى بل هناك معايير تتعلق باستدامة الحوكمة داخل النظام وأخرى تتعلق بالسلامة ومكافحة العدوى، إلى غير ذلك مما يسمح فى النهاية بالوصول لخدمة صحية جيدة ومتميزة تؤثر إيجابيا على خصائص السكان فى المجتمع.

ويتناول المؤتمر التطورات التى شهدتها الصحة العالمية خلال الفترة الماضية بعد جائحة كورونا، وتجربة مصر فى مواجهة الجائحة، والذى يقام بمصر بعد دورتين متتاليتين فى المغرب والإمارات، بحضور وزير الصحة والسكان دكتور خالد عبد الغفار، ودكتور سلمان رواف رئيس الجمعية العربية للصحة العامة ورئيس المؤتمر.

جاء ذلك إلى جانب نائب رئيس الجمعية وبروفسور توفيق خوجة، ووزير الصحة السابق بالمملكة العربية السعودية دكتور حمد المانع، والرئيس الشرفى للمؤتمر دكتورة مها الرباط، ونائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية دكتورة آية نصار، والمدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل دكتورة مى فريد.