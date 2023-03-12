بدء التشغيل التجريبى لمستشفى جهينة المركزى بتكلفة 230 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ، خلال تفقده الأقسام المختلفة بالمستشفى اليوم الأحد، أن المنظومة الصحية بسوهاج تحظى فى الفترة الحالية باهتمام كبير من الدولة، إذ شهدت خلال الفترة الماضية إحلال وتجديد عدد من المستشفيات المركزية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لطب الأسرة، والوحدات الصحية بقرى "حياة كريمة"، فضلاً عن إمداد المستشفيات العامة والمركزية، بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، مشيدًا بالمستوى المتميز للمستشفى الذى يضاهى المستشفيات الخاصة.

من جانبه، قال مسئول المشروعات بوزارة الصحة، المهندس على عبد الساتر الدردير، إنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية بالمستشفى والتجهيزات الداخلية بنسبة تنفيذ 100%، مشيرًا إلى أن المستشفى تمتد على مساحة 7500 متر مربع وتضم 85 سرير إقامة للمرضى، و12 سريرا للعناية المركزة، و4 غرف عمليات، وغرفة لعمليات القيصرى، و41 حضانة للأطفال المبتسرين، و38 مقعدًا للغسيل الكلوى.

وفى سياق متصل، افتتح محافظ سوهاج مبنى إدارة جهينة التعليمية الجديد، بتكلفة 6 ملايين جنيه، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل إنشاء المبنى الجديد، الذى يقع على مساحة 1500 متر مربع، واستغرق تنفيذه 11 شهرا.