الرمال البيضاء.. ثروة قومية تنقل مصر للعالمية (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - توجد الرمال البيضاء، بوفرة منقطعة النظير فى مصر، حيث تشكل سلعة تباع وتشترى لاستخداماتها المتعددة.
ويرصد دوت الخليج فى الإنفوجراف التالى، أهم المعلومات عن الرمال البيضاء:
يعتمد على الرمال البيضاء فى العديد من الصناعات الاستراتيجية، إذ تدخل فى عدة منتجات صناعية حديثة.
وتتجه الدولة المصرية، للاستفادة من أصغر حبة رمل فى بالبلاد، حيث أوقفت التصدير فى 2016 وعملت على استغلالها.
كما فتحت الدولة أول مجمع للرمال السوداء نهاية 2022، حيث تستهدف جذب استثمارات بـ2 مليار دولار.
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