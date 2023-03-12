محافظ قنا: حماية البيئة على رأس أولويات الدولة للحد من التلوث

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، أن حماية البيئة مسئولية مجتمعية، فالمستقبل مرهون بمدى قدرتنا على الحفاظ على بيئتنا نظيفة وآمنة، ولذلك فحماية البيئة تأتى على رأس أولويات الدولة للحد من التلوث والحفاظ على الثروات والموارد الطبيعية وتنميتها للأجيال القادمة، موجها التحية لجامعة جنوب الوادى لدورها فى تنمية الوعى البيئى، من خلال مختلف الفعاليات التى تقوم بتنظيمها بمشاركة الطلاب.





جاء ذلك خلال تدشين محافظ قنا، ورئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى، فعاليات الإسبوع البيئى الخامس عشر، الذى ينظمه قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة حتى 16 مارس الجارى، بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أحمد كمال نصارى، وعضو مجلس النواب النائب أشرف أبوالفضل، وعدد من نواب رئيس الجامعة الحاليين والسابقين وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وعدد من وكلاء الوزارة، وممثلى مؤسسات المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص الداعمة والراعية للأسبوع البيئى، بالإضافة إلى حضور كبير من طلاب وطالبات الجامعة. وقال "الداودى" إن الدولة تبذل جهود حثيثة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، ففى مارس 2021 وقعت مصر اتفاقية لبدء دراسات إنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر كخطوة أولى نحو التوسع فى هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، وذلك اتصالًا بالتوجه العالمى للحد من انبعاثات الكربون، وتخفيف آثار تغير المناخ، تلاها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 فى نوفمبر من نفس العام، بهدف التصدى بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ.

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