انت الان تتابع خبر موعد صرف المعاشات شهر ابريل.. بالإضافة للزيادة السعيدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الاستعلام عن زيادة المعاشات إبريل 2023 يبحث عنه الألاف من المتقاعدين عن العمل خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة المعاشات بنسبة 15 % ويمكنك حساب زيادة المعاش بسهولة عن طريق زيادة النسبة المقررة على المعاش

موعد صرف المعاش

والمعاش هو حق تكفله الدولة للموظف سواء بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص من المؤمن عليه طيلة مدة تواجده في العمل ، وزيادة المعاشات الجديدة كانت حلم لأصحاب المعاشات خاصة مع زيادة الأسعار للسلع الأساسية واللحوم والدواجن وزيادة أسعار البنزين ، لذلك قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاش بنسبة 15 % .

ويبحث الألاف من أصحاب المعاشات عن موعد صرف المعاش الجديد بالزيادة الجديدة التي أقرتها الدولة بنسبة 15 % ، وستكون الزيادة الجديدة للمعاش تصرف كاملة بالنسبة الجديدة المقررة في شهر إبريل القادم 2023 فهو موعد صرف المعاش بالكامل لأصحاب المعاشات .

جدول زيادة المعاشات

وتحسب زيادة المعاشات بنسبة 15 % علي المعاش الـ1300 جنيه بزيادة تصل إلي 1495 جنيه، 2300 جنيه ستكون 2645 جنيه، 3500 جنيه تكون 4025 جنيه ، 4300 جنيه تكون 4945 جنيه ، 5300 جنيه بعد الزيادة ستكون 6095 جنيه، 6500 جنيه بعد الزيادة ستكون 7475 جنيه ، وسيتم صرف الزيادة الجديدة للمعاشات من إبريل المقبل