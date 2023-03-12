زيزو والجزيرى فى الهجوم.. تعرف على تشكيل الزمالك أمام إنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 06:30 مساءً - أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، التشكيل الذى سيخوض به مباراة إنبي، التى تقام فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر.

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" ومحمد طارق وسيد عبد الله "نيمار" وعمرو السيسي وأحمد بلحاج وإبراهيما نداي ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينيولا.

ويحتل الزمالك المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها من 19 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات، وتعادل فى 6 وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفا، وسكنت شباكه 17. وفى المقابل يحتل إنبى المركز الخامس عشر، برصيد 17 نقطة، من 20 مباراة خاضها الفريق، حقق الفوز في 4، وتعادل في 5، وخسر 11، وسجل لاعبوه 17 هدفا، وسكنت شباكه 28.