مدبولى يستقبل رئيسة وزراء الدنمارك بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - استقبل، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بمطار القاهرة الدولى، ميتا فريدريكسن، رئيس وزراء الدنمارك، فى مستهل زيارتها الرسمية الأولى إلى القاهرة، والتى تأتى تزامنا مع الاحتفال بمرور 65 عاما على تبادل التمثيل الدبلوماسى بين البلدين.





وأقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس وزراء الدنمارك والوفد المرافق، عقب وصولها مطار القاهرة، وذلك بحضور السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رئيس بعثة الشرف. ومن المقرر أن يعقد مدبولى وفريدريكسن جلسة مباحثات، لمناقشة مقترحات تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون الاقتصادى فى العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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