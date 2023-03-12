مشروع «رواد 2030» يعلن فتح باب التقديم لحاضنة «GoodWill» لدعم ذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - أعلنت دكتورة غادة خليل مدير مشروع (رواد 2030)، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فتح باب التقديم للالتحاق بحاضنة (GoodWill)، لدعم رواد الأعمال من ذوى الهمم والمشروعات الداعمة لهم حتى 20 مارس الجارى.





وقالت إن الحاضنة تتيح لهم الفرص لتحقيق نجاحات كبيرة لمشروعاتهم الناشئة وتقديم الدعم لمواصلة إبداعاتهم.

جاء ذلك خلال مشاركة مشروع "رواد 2030"، بالنسخة الثانية للملتقى التوظيفى الخاص بالشباب ذوى الهمم، تحت عنوان "خطوة 23"، والتى عقدتها مؤسسة "حلم" لذوى الاحتياجات الخاصة، للتعريف بحاضنة "GoodWill" والخدمات التى تقدمها لهم.

وأضافت مدير المشروع، أن من أهم المحاور الرئيسية التى يعمل عليها "رواد 2030"، هو محور حاضنات الأعمال وتوفير مجموعة من الخبراء والمختصين، لمساعدة الشباب فى تطوير مشروعاتهم الناشئة.

وأوضحت أن المشروع أنشأ 10 حاضنات أعمال حتى الآن فى مجالات مختلفة متخصصة وعامة، منها حاضنة فى مجال الذكاء الاصطناعى، وأخرى فى مجال السياحة، بالإضافة إلى الحاضنة المصرية الإفريقية، فضلا عن حاضنة ذوى الهمم ‏GoodWill وعدد آخر من الحاضنات التى ترتبط بأفكار تؤثر بشكل إيجابى فى التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن مشروع "رواد 2030"، وقع بروتوكول تعاون مع مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، لإطلاق حاضنة‏ GoodWill لدعم وخدمة ذوى الهمم ليصبحوا رواد أعمال، وأصحاب مشروعات ريادية.

وأكدت حرص المشروع الدائم على إطلاق مبادرات فى مجال ريادة الأعمال تضم جميع فئات المجتمع.

يشار إلى أن الملتقى التوظيفى للشباب من ذوى الهمم يسهم فى خفض نسبة بطالة الشباب، من خلال توفير فرص عمل لهم لتحقيق الاستقلال المادى، وتأهيلهم لسوق العمل.