محافظ الدقهلية: 113 مليون جنيه إجمالى قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين

جدة - نرمين السيد - وافق محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، اليوم الأحد، على صرف الدفعة 172 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر فبراير 2023 بإجمالى مليون جنيه، موزعة على 11 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة بالاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.





وقال "مختار"، إن إجمالى المستفيدين من الدفعة الجديدة هو 31 شاب وفتاة، وبذلك يكون إجمالى المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 113 مليون جنيه استفاد منها 12947 شابًا وفتاة. وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، مشددًا على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة فى تسويق منتجات المشروعات. وأشار إلى أن الإقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعى شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

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