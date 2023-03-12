انعقاد الاجتماع التشاورى الأول حول تنفيذ مبادرة الرئاسة المصرية لـ COP27

جدة - نرمين السيد - عقد مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بالتعاون مع فريق الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبدعم من الاتحاد الأوروبى الاجتماع التشاورى الأول حول تنفيذ مبادرة رئاسة مؤتمر COP27 بشأن تغير المناخ واستدامة السلام CRSP، والتى تم إطلاقها فى مؤتمر شرم الشيخ بحضور وزير الخارجية الرئيس المعين المؤتمر.





هدف الاجتماع إلى مناقشة خطة تفعيل المبادرة مع الشركاء بما فى ذلك تحديد الأنشطة المقرر تتفيذها فى اطار ركائز المبادرة الأربعة والمتمثلة فى "أ" تعزيز العلاقة بين التكيف مع تغير المناخ وجهود بناء السلام، "ب" دعم السلام من خلال نظم أمن غذائى قادرة على الصمود، "ج" إيجاد حلول مستدامة تتناول النزوح الناتج عن تغير المناخ، "د" زيادة التمويل المناخى لتحقيق السلام المستدام فى إفريقيا.

هذا، وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من شركاء المبادرة بما يشمل. 10 دول و30 منظمة دولية وإقليمية ومركز بحثى.

أشار السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، مدير عام مركز القاهرة الدولى، فى حفل الافتتاح إلى أن هذا الاجتماع يسعى إلى البناء على النجاح الذى حظى به إطلاق المبادرة والتى قام بتطويرها المركز بالتنسيق مع فريق الرئاسة لمؤتمر COP27، استنادًا إلى استخلاصات النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين التى عقدت شهر يونيو الماضى، وذلك سعياً للانتقال من مرحلة صياغة ملامح المبادرة إلى مرحلة تنفيذ خطوات فعلية وتحقيق نتائج ملموسة على الأرض يتم تقديمها فى مؤتمر COP28.

وقد شارك فى حفل الافتتاح كل من وزير مفوض محمود الجمال، نائب مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة ممثلاً عن فريق رئاسة COP27، إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة، اليساندرو فراكاسيتى، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، الدكتور بروسبر أدو، ممثلاً عن السفيرة بانكولى أديوى مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقى وتوبياس كروز، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، والذين أشادوا من خلال كلماتهم بأهمية المبادرة كونها المرة الأولى فى تاريخ مؤتمرات المناخ التى تأتى فيها رئاسة المؤتمر بمبادرة تسعى إلى تعزيز العمل الدولى من أجل مواجهة تداعيات تغير المناخ على جهود تحقيق السلم والاستقرار، كما رحبوا بانعقاد الاجتماع التشاورى مؤكدين فى هذا السياق على دعمهم الكامل لجهود تنفيذ المبادرة.

وقد خلصت النقاشات إلى وضع خطة عمل واضحة للأنشطة المستهدف تنفيذها فى إطار ركائز المبادرة فى مجال الأبحاث وبناء القدرات والتمويل المناخى، مع التأكيد على مبدأ الملكية الوطنية وخصوصية السياقات، فضلاً عن الاتفاق على مد جسور التواصل مع الأطراف العاملة فى مجالات المبادرة. فى السياق ذاته، ناقش الاجتماع تطوير خطة لتعبئة الموارد لتنفيذ أنشطة المبادرة فضلا عن وضع تصور لأطر الشراكات الخاصة بها.