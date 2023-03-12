وزير الصحة: المبادرات الرئاسية كانت عاملا أساسيا فى التغلب على جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار اهتمام القيادة السياسية فى مصر بالصحة العامة، لافتًا إلى أنه بعد مرور 3 سنوات على جائحة كورونا فإن المبادرات الرئاسية كانت عاملًا أساسيًا فى التغلب على الجائحة وهو ما أشاد به عدد من المنظمات الدولية.





جاء ذلك على هامش فعاليات افتتاح المؤتمر الدولى الثالث للجمعية العربية للصحة العامة اليوم الأحد تحت عنوان "تحول القطاع الصحى بعد كوفيد 19.. تحديات وفرص الصحة العامة"، والذى يعقد فى القاهرة يومى 12 و13 مارس الجارى.

وأشاد عبدالغفار - فى بداية كلمته - بجهود الدكتور سلمان رواف رئيس الجمعية العربية للصحة العامة ورئيس المؤتمر، لتنظيم هذا الحدث الهام الذى يضم نخبة من الخبراء بمجال الصحة العامة، وعدد من وزراء الصحة السابقين بالدول العربية وممثلى المنظمات الدولية الصحية.

وقال المتحدث الرسمى لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، إن الوزير لفت إلى أن جائحة كورونا أظهرت ضرورة الاهتمام بالصحة العامة، والاعتناء بسبل مقاومة الأمراض والأوبئة وتحسين الحياة الصحية للمواطنين.

وأضاف أن الوزير أكد أن الجائحة ساهمت فى خلق أنظمة صحية مرنة وقادرة على التكيف ومواجهة أى جوائح أو تحديات صحية، كما أن الوزير استعرض التجربة المصرية فى تحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين من خلال حزمة المبادرات الرئاسية والتى بدأت فى 2018 تحت شعار "100 مليون صحة" وتضم 12 مبادرة رئاسية، تم إطلاقها بناء على مسح قومى لمختلف الأمراض المتعلقة بالصحة العامة.

وأوضح أن الدكتور خالد عبدالغفار، أكد ضرورة الاهتمام بخدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة للمواطنين والتى تعد جزءً هامًا فى دعم الصحة العامة، مشيرًا إلى العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير وحدات الرعاية الأولية والتى تستهدف 5400 وحدة ومركز طبى، لافتًا إلى البدء بـ251 وحدة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المبادرة فى 1000 وحدة بنهاية عام 2023.