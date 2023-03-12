وقالت الأرصاد فى بيان لها، إنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء، تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، تكون غزيرة أحيانا على السلوم ومطروح.
وأضافت الأرصاد، أن الأمطار تمتد لتكون خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.
وتابعت أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.
ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.
وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الإثنين، على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 28 15
العاصمة الإدارية 28 14
6 أكتوبر 29 15
بنهــــا 28 15
دمنهور 27 13
وادى النطرون 27 13
كفر الشيخ 28 15
المنصورة 28 15
الزقازيق 29 15
شبين الكوم 28 14
طنطا 28 14
دمياط 27 13
بورسعيد 27 13
الإسماعيلية 28 14
السويس 28 14
العريش 26 13
رفح 26 13
رأس سدر 26 16
نخل 27 05
كاترين 22 07
الطور 27 16
طابا 28 15
شرم الشيخ 29 16
الإسكندرية 21 13
العلمين الجديدة 21 13
مطروح 19 12
السلوم 18 11
سيوة 24 12
رأس غارب 30 15
الغردقة 28 16
سفاجا 30 14
مرسى علم 30 14
شلاتين 30 14
حلايب 27 15
أبو رماد 27 15
رأس حدربة 28 15
الفيوم 29 11
بنى سويف 29 12
المنيا 29 12
أسيوط 29 12
سوهاج 30 13
قنا 30 13
الأقصر 30 14
أسوان 31 14
الوادى الجديد 31 12
أبوسمبل 30 14
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس غدا.. مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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