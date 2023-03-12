محافظ كفر الشيخ يعلن استلام 225 ألف شجرة ضمن المبادرة الرئاسية

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم الأحد، استلام قافلة تتضمن 225 ألف شجرة مثمرة، لزراعتها بالمحافظة وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" كما شارك فى زراعة الأشجار على طريق رافد الطريق الدولى" كفر الشيخ - طنطا" وبعدد من ميادين المدينة.





وأعلن المحافظ وصول 225 ألف شجرة تنوعت ما بين " رمان – كاربس – كازورينا – يوسفى، جوافه، ليمون، وزيتون، نبق، فرش الزجاج،" لتوزيعها على مراكز المحافظة والمديريات الخدمية لزراعتها، فى إطار المبادرة الرئاسية لزراعة" 100 مليون شجرة"، والمبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"، وتنفيذًا لتوجيهات وزير التنمية المحلية هشام آمنة.

وأكد أهمية المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية ولخلق اكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء بالمحافظة، ومضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحرارى مع تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار المثمرة وتحسين الصحة العامة للمواطنين، مؤكدًا دعمه الكامل للتوسع فى زراعة الأشجار بمختلف أنواعها لتحقيق أقصى استفادة منها وتوجيه رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة سبل الدعم لها.

وفى سياق آخٍِر، تفقد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، معرض أهلا رمضان بمدينة كفر الشيخ بجوار دوار دوران الـ47، للاطمئنان على توفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 20% إلى 30 % بالتعاون بين مديرية التموين والغرفة التجارية، ويضم المعرض 40 جناحا للمعروضات المتنوعة للعارضين والشركات والتجار، ويضم كافة أنواع السلع الغذائية، إضافة لياميش رمضان وأنواع التمور، والمنظفات، واللحوم والأسماك، بأسعار مخفضة.

وأكد نور الدين، أن القيادة السياسية قد وجهت بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء والأكثر احتياجاً والتخفيف عن محدودى الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق، مشيراً إلى أنه جرى افتتاح 13 معرضاً بمدن ومراكز المحافظة، " كفر الشيخ، سيدى سالم، سيدى غازى، الحامول، مطوبس، فوه، دسوق، قلين، الرياض، بلطيم، البرلس، بيلا،"، بالإضافة لماركت المنطقة الشمالية بلطيم، وهايبر المنطقة الشمالية غرب مدينة كفر الشيخ، وجارى افتتاح المعارض فى كل مدن المحافظة، إضافة لتجهيز معرض أهلا رمضان، غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة.

وشدد على توفير السلع الغذائية ومراقبة الأسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، إضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، كما وجه رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التى تم افتتاحهها، مشيداً بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان.