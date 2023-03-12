محافظة الدقهلية: فوز 642 مواطنا بقرعة الحج لعام 2022 / 2023

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، واللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، اليوم الأحد، قرعة الفائزين بالحج لعام 2022 / 2023 والتى نظمتها مديرية أمن الدقهلية بنادى الشرطة بالمنصورة، حيث بلغ إجمالى الفائزين 642 فائزا، منهم 20 فائزا من كبار السن و622 فائزا من مختلف الأعمار بالإضافة إلى 321 فائزا احتياطيا.





حضر القرعة مفتش الداخلية بالمديرية اللواء محمود زهير، ونائب مدير الأمن اللواء سامح توفيق، ومساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية اللواء إسماعيل شراكى، وممثل الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية العقيد ياسر الجداوى، ورئيس قسم الشئون المالية والإدارية بمديرية أمن الدقهلية المقدم علاء شعبان، ووكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية الشيخ طه زيادة.

وأشار "مختار" إلى أن وزارة الداخلية بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة تسعى لتقديم خدمات إنسانية عالية المستوى للمواطنين، ومن بينها قرعة الحج الذى يعد احتفالا سنويا فى الأراضى المقدسة، مهنئا الفائزين بقرعة الحج لهذا العام، وتمنى حظا سعيدا لغير الفائزين فى العام المقبل، وطالب الجميع الدعاء لمصر برفع البلاء والوباء عنها وأن يحفظ الله مصر وشعبها.

من جانبه، أكد مدير أمن الدقهلية أن الوزارة تقدم كل التسهيلات الممكنة لحجاج بيت الله الحرام، وأنها تقوم بكافة الإجراءات التى تضمن أداء فريضة الحج بسهولة ويسر، وقدم التهنئة للمواطنين الذين تم اختيارهم لأداء الفريضة بالقرعة العلنية.

يذكر أن إجمالى عدد المتقدمين لقرعة الحجاج لهذا العام 2023 من مختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 7314 متقدما، وبلغ إجمالى عدد الفائزين 642 فائزا، منهم 20 فائزا من كبار السن و622 فائزا من مختلف الأعمار بالإضافة إلى 321 فائزا احتياطيا.