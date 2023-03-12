«أسرار الله ومحبته للبشر» فى عظة الأحد على قناة ON

جدة - نرمين السيد - أذيعت اليوم، كلمة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك فى إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.





وتناول الأنبا ميخائيل، من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الأول من شهر برمهات (أحد الابن الضال)، موضوع إنجيله وهو مثل الابن الضال فى إنجيل لوقا والأصحاح الخامس عشر، وكيف يتعامل الله مع الخطاة، من خلال: 1- إعلان الخاطئ توبته الحقيقية واشتياقه للقداسة. 2- إعلان الله لمحبته الأبوية للخطاة، "لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا" (رو 5: 8)، كما استقبل الأب ابنه العائد وقدم له محبته من خلال: - "أخرجوا الحلة الأولى وألبسوه"، رده إلى الحلة الأولى (البنوة)، وهى الحالة الأولى التى كان عليها الإنسان فى القداسة والبر. - "اجعلوا خاتما فى يده"، أعطاه علامة الملك (الكرامة)، لأنه ابن الملك. - "حذاء فى رجليه"، رد إليه القداسة (الحرية الداخلية). - "قدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح"، ودعاه للفرح (الشبع الحقيقى) بتناول جسد المسيح ودمه. 3- إعلان فرح السماء بالوليمة السمائية. وأوصى الأنبا ميخائيل أن نشجع الضعفاء والخطاة، وألا ندينهم، بل نتأنى عليهم.

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