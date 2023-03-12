محافظ الفيوم: مركز تحديث الصناعة له دور فى جذب فرص الاستثمار وزيادة التصنيع

جدة - نرمين السيد - ثمن محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، الدور الذى يقوم به مركز تحديث الصناعة من خلال التعاون المثمر مع محافظة الفيوم، لجذب العديد من فرص الاستثمار، وزيادة فرص التصنيع والتصدير.





يأتى ذلك إلى جانب العمل على زيادة قدرات المحافظة التنافسية عن طريق الاستغلال الأمثل للمقومات الطبيعية والبشرية بالمحافظة، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى يمر بها العالم أجمع.

جاء ذلك خلال حضور محافظ الفيوم، افتتاح فعاليات الملتقى التصديرى لعرض الخدمات المقدمة لدعم المصنعين ومساعدتهم على التصدير "Export Smart" فى دورته الثانية، الذى ينظمه مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع المجالس التصديرية، وجمعية مستثمرى الفيوم، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد عماد، والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة دعاء سليمة.

وقال الدكتور أحمد الأنصارى، إن الفيوم تتميز بتعدد مقوماتها الطبيعية الجاذبة للاستثمار، وكذا تنوع المحاصيل الزراعية، كالقمح والطماطم والبصل والزيتون والنباتات الطبية والعطرية، والفاكهة، التى تجعل منها قبلة للمستثمرين الجادين.

وأضاف أن المحافظة تعد خريطة زراعية للمحاصيل الصيفية والشتوية بأنواعها المختلفة، ومساحة كل منها، مما يسهم فى التيسير على المصنعين والمستثمرين.

وتابع أن المحافظة حريصة على تذليل كل المعوقات وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وكذا تقديم الدعم اللازم لتنمية الصناعة، وتحقيق نقلة نوعية فى هذا الشأن، بما يخدم رؤية وتوجهات الدولة والقيادة السياسية لتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين لخلق المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة بالمشروعات المزمع إنشاؤها بالمناطق الاستثمارية، خاصة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، والفيوم الجديدة، ومنطقة منشاة كمال بطريق أسيوط الغربى.

بدورها، أوضحت المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، أن المركز يمثل الجناح الفنى للمحافظة، ويعمل على توفير الدعم الصناعى لخلق فرص عمل جديدة، من خلال عقد المؤتمرات والتعاون مع المجالس التصديرية لمساعدة المصنعين على التصدير، وتحقيق المزيد من التقدم فى مجال التصنيع.

ولفت إلى أن مركز تحديث الصناعة يقدم حافز خصم من قيمة المساهمة للعميل بخدمات الدعم الفنى، التى يقدمها للمستثمرين بالفيوم والصعيد.