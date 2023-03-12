وزير الصحة يشهد فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للجمعية العربية للصحة العامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 04:30 مساءً - شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، فعاليات افتتاح المؤتمر الدولي الثالث للجمعية العربية للصحة العامة، تحت عنوان «تحول القطاع الصحي بعد كوفيد 19.. تحديات وفرص الصحة العامة» والذي يعقد في القاهرة خلال يومي 12 و13 من شهر مارس الجاري.

في مستهل كلمته، رحب وزير الصحة والسكان، بالوفود المشاركة في المؤتمر، مثمنًا جهود الدكتور سلمان رواف رئيس الجمعية العربية للصحة العامة ورئيس المؤتمر، لتنظيم هذا الحدث الهام الذي يضم نخبة من الخبراء في مجال الصحة العامة، وعدد من وزراء الصحة السابقين بالدول العربية، وممثلي المنظمات الدولية الصحية.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير لفت إلى أن جائحة فيروس كورونا أظهرت ضرورة الاهتمام بالصحة العامة، والاعتناء بسبل مقاومة الأمراض والأوبئة، وتحسين الحياة الصحية للمواطنين، مضيفًا أن الجائحة ساهمت في خلق أنظمة صحية مرنة وقادرة على التكيف ومواجهة أي جوائح أو تحديات صحية.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير أشار إلى اهتمام القيادة السياسية في مصر، بالصحة العامة، مستعرضًا التجربة المصرية في تحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين، من خلال حزمة المبادرات الرئاسية والتي بدأت في 2018 تحت شعار «100 مليون صحة» وتضم 12 مبادرة رئاسية، تم إطلاقها بناء على مسح قومي لمختلف الأمراض المتعلقة بالصحة العامة.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد أنه بعد مرور 3 سنوات على جائحة كورونا فإن المبادرات الرئاسية كانت عاملا أساسيا في التغلب على جائحة فيروس كورونا، وهو ما أشاد به عدد من المنظمات الدولية.

وأضاف «عبدالغفار» إلى أن الوزير أكد ضرورة الاهتمام بخدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة للمواطنين والتي تعد جزءًا هامًا في دعم الصحة العامة، مشيرًا إلى العمل بمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير وحدات الرعاية الأولية والتي تستهدف 5400 وحدة ومركز طبي، منوها إلى البدء بـ 251 وحدة، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المبادرة في 1000 وحدة بنهاية عام 2023.