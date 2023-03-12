مايا مرسي: لابد من توفير سوق عمل جاذب للمرأة.. ونتطلع لخروج قانون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 04:30 مساءً - شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم فى افتتاح قمة المرأة المصرية ٢٠٢٣ في نسختها الثانية - منتدى الخمسين سيدة - تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحت عنوان "تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها" . ، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والسادة المسؤولين وصانعي السياسات، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات، والعديد من القيادات النسائية.

وأكدت رئيسة المجلس على أن المرأة المصرية هي تركيبة فريدة من نوعها، فهي خط الدفاع الثالث للوطن في مجابهة قوى التطرف والإرهاب وفى الازمات، علاوة على ادوارها الأخرى في عملها وداخل أسرتها .

وحول التحديات التي تواجه المرأة المصرية في سوق العمل ، أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن "الاقتصاد الرعائي" هو اكبر تلك التحديات ، حيث تحتاج معظم الامهات الى رعاية أطفالها من خلال توفير حضانات، مؤكدة ضرورة زيادة عدد الحضانات و توفير سوق عمل جاذب للمرأة وعلى شركات القطاع الخاص أن تراعى أن اجازات رعاية الطفل لا تعتبر خسارة للشركة، بل هو عمل رعائي مدفوع الأجر، وعبرت عن تطلعها أن يحتضن سوق العمل فى مصر نسب أكبر من السيدات لزيادة الناتج القومي المصري الى ٣٤٪ ، وأن يخرج قانون عمل أقوى يهتم بتكافؤ الفرص من خلال توفير اجور متساوية ومناخ آمن فى قطاعات العمل الخاص، وضرورة تشجيع الفتيات للدخول فى سوق العمل خاصة وأن العالم يتجه نحو القطاع الخاص والتكنولوجيا والاعتماد على التسويق .

وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة قد طالب بأجازة أبوة في حالة ولادة الزوجة، وذلك أسوة بالعديد من الدول العربية ، وذلك ضمن مطالبه فى قانون العمل الجديد ، قائلة:" نعول فى قانون العمل الجديد على نائبات مصر العظيمات بمجلسي النواب والشيوخ "..

وفيما يتعلق بملف القضاء على العنف ضد المرأة ، أكدت رئيسة المجلس على وجود قوانين وتشريعات كثيرة ومسارات احالة لمواجهة العنف ضد المرأة، بالإضافة الى وجود مقترح بقانون خاص بالإيذاء البدني في اطار الاسرة بناءا على تكليف السيد رئيس الجمهورية ، مشددة على أن التربية هى العامل الأساسي داخل الاسرة المصرية والتوعية داخل المدارس ، وأن الاعلام والدراما قادرين على تغير أشكال العنف ضد المرأة ، موضحة أن المجلس مستعد بفرق لرصد أشكال العنف ضد المرأة فى الاعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان، قائلة " رصدنا العام الماضى انخفاض معدلات العنف ضد المرأة بالدراما ونأمل أن تنتهي هذا العام"، ووجهت الدكتورة مايا مرسي رسالة للسيدات والفتيات بعدم قبول اى شكل من اشكال العنف داخل العمل او المنزل.

وعبرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة خلال كلمتها عن خالص شكرها وتقديرها للدكتورة مايا مرسي لجهودها العظيمة فى مجال النهوض بالمرأة المصرية فى شتى المجالات وخاصة فى مجال الفنون والتى لمسته خلال فترة تقلدها منصب عمادة أكاديمية الفنون قبل توليها وزارة الثقافة ، وفى نهاية كلمتها كرمت كل من الدكتورة مايا مرسي والاستاذة دينا عبدالفتاح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة .

وفى نهاية كلمتها قدمت الدكتورة مايا مرسي خالص الشكر والتقدير الى الدكتورة هالة السعيد لجهودها في ملف تمكين المرأة فى كل المجالات .

وقامت الدكتورة مايا مرسي والاستاذة دينا عبد الفتاح بتكريم عدد من السيدات الملهمات في مجالات مختلفة مثل مصممة المجوهرات الأستاذة عزة فهمي ، والمحامية الكبيرة منى ذو الفقار ، ونيفين الطاهري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دلتا شيلد للاستثمار ، وراوية منصور رئيس مجلس إدارة شركة رامسكو.