خلال إحتفالية وزارة الموارد المائية والري بـ ”يوم المياه العالمي” .. عقد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 04:30 مساءً - - مناقشة تحديات المياه فى مصر وأهمية الوعى المجتمعى لترشيد إستخدام المياه

- إستعراض مجهودات الدولة المصرية فى مجالات تأهيل الترع والرى الحديث ومعالجة المياه وتأهيل المنشآت المائية والحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ

- تكريم عدد من سفراء المياه من الشباب ، و ورشة عمل للشباب حول التغيرات المناخية ، وعروض مسرحية عن أهمية الحفاظ على المياه وترشيد إستخدامها

خلال إحتفالية وزارة الموارد المائية والري بـ "يوم المياه العالمي" وذلك اليوم الأحد الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٣ ، تم عقد جلسة حوارية تحت عنوان "كل نقطة بتفرق" ، بحضور السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، والسيد السفير/ كريستيان برجر سفير الإتحاد الأوروبى في مصر ، والسيد اللواء/ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، والسيد المهندس/ سيد إسماعيل نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الأساسية ، حيث تم مناقشة تحديات المياه فى مصر والتأكيد على أهمية الوعى المجتمعى لترشيد إستخدام المياه ، واستعراض مجهودات الدولة المصرية فى مجالات تأهيل الترع والتحول لأنظمة الرى الحديث ، وإعادة إستخدام ومعالجة المياه ، وتأهيل المنشآت المائية ، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ، وتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ .

كما تضمنت الاحتفالية تكريم عدد من سفراء المياه من الشباب الذين شاركوا في مسابقات المياه التي نظمتها الوزارة والاتحاد الأوروبي ، وعقد ورشة عمل للشباب حول التغيرات المناخية وسبل تحقيق الإستدامة فى إدارة المياه ، بالإضافة لعدد من العروض المسرحية عن اهمية الحفاظ على المياه وترشيد إستخدامها وأنشطة الرسم والتى تم تقديمها لطلاب عدد من المدارس الابتدائية في منطقة القناطر .

كما تم على هامش الاحتفالية .. إفتتاح معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية والذى تحرص وزاره الموارد المائية والري على إقامته في موعده خلال شهر مارس من كل عام .