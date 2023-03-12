وأوضح المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن الأنشطة تنوعت خلال اليوم الثالث للحملة لتشمل ندوات توعية لطلاب مدارس الشهيد محمد عادل الطويل الابتدائى، ومدرسة المصطفى الثانوية، ومعهد فتيات الشيخ صلاح أبو إسماعيل، ومركز شباب القرية، وتضمنت الأنشطة ألعاب تفاعلية وورش رسم وتلوين ومسرح عرائس، وعمل مسابقات متنوعة للطلاب، وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، ودروس دينية بعد صلاة الظهر بمسجدى عبدالرحمن بن عوف والرحمة للحث على ترشيد المياه.
وأشار رئيس مياه الجيزة، إلى أنه تم عقد ندوة توعوية بجمعية تنمية المجتمع المحلى بالحسانيين تهدف إلى نشر رسائل التوعية المائية، لافتا إلى استمرار تنفيذ القوافل المائية بقرية الحسانيين لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة المياه بالجيزة تواصل حملة التوعية بترشيد الاستهلاك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.