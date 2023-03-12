شركة المياه بالجيزة تواصل حملة التوعية بترشيد الاستهلاك

جدة - نرمين السيد - واصل فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، تنفيذ فعاليات الحملة القومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه بقرية الحسانين بمركز منشأة القناطر.





وأوضح المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن الأنشطة تنوعت خلال اليوم الثالث للحملة لتشمل ندوات توعية لطلاب مدارس الشهيد محمد عادل الطويل الابتدائى، ومدرسة المصطفى الثانوية، ومعهد فتيات الشيخ صلاح أبو إسماعيل، ومركز شباب القرية، وتضمنت الأنشطة ألعاب تفاعلية وورش رسم وتلوين ومسرح عرائس، وعمل مسابقات متنوعة للطلاب، وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، ودروس دينية بعد صلاة الظهر بمسجدى عبدالرحمن بن عوف والرحمة للحث على ترشيد المياه.

وأشار رئيس مياه الجيزة، إلى أنه تم عقد ندوة توعوية بجمعية تنمية المجتمع المحلى بالحسانيين تهدف إلى نشر رسائل التوعية المائية، لافتا إلى استمرار تنفيذ القوافل المائية بقرية الحسانيين لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين.