الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى تنظم ندوات توعوية لطلاب المدارس

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، أنه فى إطار التعاون المشترك مع وزارة التربية والتعليم، نفذ فريق التوعية بالشركة سلسلة من الندوات التوعوية للطلاب بمدارس شبرا الثانوية والشهيد طارق محمد عبد الله الابتدائية واليازجى الابتدائية بحى روض الفرج، تزامنا مع الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه.





وأشار حسن، إلى تنوع الأنشطة التى تهدف إلى رفع الوعى المائى، لتشمل ورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيف، وعمل مسابقات متنوعة بين الطلاب، وتوعية الطلاب بطابور الصباح بأهمية الحفاظ على المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.

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