البحث العلمى تمول 3 مشروعات تخرج لطلاب «الاستزراع المائى» بجامعة العريش

وأضاف الدكر - فى تصريح اليوم الأحد - أن الكلية تشارك فى مسابقة دعم تمويل مشروعات تخرج الطلاب بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وستصل قيمة تمويل كل مشروع 15 ألف جنيه، لافتا إلى أن هذا يحدث لأول مرة مع الكلية.
وأوضح أن المشروعات متنوعة وتشمل تصميم وتشغيل وحدة إنتاج الإنفيروريا لاستخدامها كغذاء حى لتغذية أسماك الزينة بمرحلة اليرقات، وتصميم وتشغيل نظام الاستزراع المائى متكامل متعدد التغذية باستخدام نظام إعادة تدوير أوتوماتيكى، بالإضافة إلى تصميم مولد أوزون بالمواد المحلية لمعالجة مياه أحواض المزارع السمكية منخفضة الجودة.
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