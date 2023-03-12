وزير القوى العاملة: المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها

جدة - نرمين السيد - أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها فى ظل وجود قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة فى المجتمع، وتساندها لتحقيق ما تصبو إليه حتى أصبحت محط انظار وتقدير العالم اجمع لما تحظى به من دعم ورعاية.





وقال الوزير: "نسير بعزيمة وثبات وبإرادة لا تعرف المستحيل نحو الاستمرار فى رسم الأولويات فى المرحلة المقبلة على تحقيق المساواة بين الجنسين اقتصاديا واجتماعيا، والاستمرار فى العمل نحو تمكين النساء بما يسهم فى إيجاد قيادات جديدة لها الحضور الفاعل فى ميادين العمل والإنتاج بحلول 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ".

جاء ذلك فى كلمة الوزير حسن شحاتة خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة القوى العاملة اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة لعام 2023، والتى تخللتها مناقشات ومحاضرات تثقيفية لإلقاء الضوء على شخصيات بارزة من النساء اللاتى أثرن فى البشرية على مر العصور، وأهمية دورهن وتأثيرهن فى المجتمع، واستعراض التحديات التى تواجه المرأة العاملة.

وتابع الوزير: "ألتقى بكم اليوم بمناسبة يوم المرأة العالمى والتى أجد فيها الفرصة لكى أتوجه إليكم وإلى كل إمرأة مصرية أم.. وزوجة.. وأخت، بكل التحية والاحترام، ونؤكد أن تقدير المرأة والحفاظ على مكانتها ودورها جاء من السماء قبل الأرض، فقبل التشريعات والقوانيين والاتفاقيات، حث ديننا الحنيف على رعاية المرأة والعناية بها ونادى بتكريمها واحترام حقوقها، وخصص سورة قرآنية باسمها، وقال إن الجنة تحت قدميها ،ونتذكر حديث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: (إنما النساء شقائق الرجال ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم)".

وأضاف الوزير: "أنتن شركاء التنمية، صانعى التغيير والتطوير فى المجتمع، فمنذ فجر التاريخ كان للمرأة المصرية دوراً بارزاً فى مختلف مجالات الحياة، وسطرت تاريخاً طويلاً وعظيما من الكفاح المشرف والصمود للحصول على حقوقها وحريتها ولم يقف كفاحها وصمودها عند هذا الحد بل يشهد لها التاريخ دورها العظيم فى مساندة وطنها والدفاع عنه مضحية بكل ماهو غالٍ ونفيس من أجل أمنه واستقراره ".

وأشار الوزير إلى أنه جاء الدافع وراء نشأة فكرة هذا اليوم "اليوم العالمى للمرأة" الموافق 8 مارس من كل عام، كدافع حقوقى إنسانى بالأساس وفى مجال العمل، والدفاع عن حقوق المرأة العاملة بالدرجة الأولى وأصبح هذا اليوم موعداً للاحتفال بإنجازات المرأة فى المجتمع وفى كافة المجالات، ونشر الوعى بالمساواة المستمر بين الرجال والنساء وأهمية تمكين المرأة خاصة العاملة التى تركت بصمات جليلة فى شتى المواقع التى تقلدتها فكانت عبر سنوات من العمل والجد والعطاء تبرهن على أنها قادرة على إحداث الأثـر والتأثير، فقدمت بحق مستوى نفخر به بل وكان عنوانه دوما الإخلاص والتفانى والالتزام.