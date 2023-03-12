القباج: دعمنا مستمر لمنظمات المجتمع المدنى فى قطاعات الصحة والتعليم

جدة - نرمين السيد - شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، حفل توزيع جوائز السعودى الألمانى الصحية لعام 2022، والذى يقام تحت رعاية وزارتى الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس صبحى بترجى مؤسس ورئيس مجموعة السعودى الألمانى الصحية، والدكتور محمد حبلص المدير الإقليمى لمجموعة السعودى الألمانى الصحية، ونخبة من كبار شخصيات المجتمع الطبى ومسؤولى قطاع الرعاية الصحية فى مصر والمنطقة، وعدد من أعضاء الإدارة العليا بمجموعة السعودى الألمانى.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مبادرة السعودى الألمانى الصحية تسلط الضوء على مقدمى الخدمة الصحية فى مصر وتكرم الجهود المبذولة فى تطوير الرعاية الصحية التى هى أحد أهم أولويات الدولة المصرية وأهم محاور الحماية الاجتماعية.

وتستهدف جائزة السعودى الألمانى الصحية مقدمى خدمات الرعاية الصحية فى جميع مستشفيات جمهورية مصر العربية (الحكومية، التعليمية، الخاصة، الغير هادف للربح، إلخ) تحت شعار "نرعاكم كأهالينا" وتقدَم هذه الجائزة برعاية وزارتى الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى.

وأضافت القباج أن الصحة حق أساسى من حقوق الإنسان، حيث يحق لكل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية يمكن بلوغه، خاصة أن الصحة تعزز من تعليمه وتمكينه الاقتصادى وتساهم فى رفع إنتاجيته وجودة حياته الأسرية والاجتماعية بما يؤهله للاستثمار فى نفسه وفى أولاده.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الحماية الاجتماعية تعد أحد المحاور الأساسية التى تعمل بشأنها وزارة التضامن الاجتماعى وتعنى بالفئات الأولى بالرعاية، خاصة الأطفال الأقل من 5 سنوات والمرأة فى فترة الحمل والولادة، وأصحاب الأمراض المزمنة أو النفسية، وذوى الإعاقة، والمعرضون للكوا رث والنكبات، مشددة على أن أنظمة الحماية الاجتماعية تساعد الأسر على الحماية من الصدمات سواء الاجتماعية أو المادية أو البيئية أو غيرها من الصدمات.

وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى فى شراكة دائمة مع وزارة الصحة والسكان، والجمعيات الأهلية تساهم فى تقديم خدمات صحية وطبية باعتماد من وزارة الصحة والسكان، كما أن وزارة التضامن الاجتماعى من خلال برنامج تكافؤ الفرص الصحية وبنك ناصر الاجتماعى قاما خلال السنوات الثلاث الماضية بتدعيم ما يقرب من 18 مستشفى بما يقرب من 200 مليون جنيه.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن هناك توجيهات من قبل رئيس الجمهورية بتكثيف مشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى تحقيق رؤية مصر فى التنمية المستدامة 2030، والتى تنص على أن يتمتع كافة المصريين بالحق فى حياة صحية سليمة آمنة من خلال تطبيق نظام صحى متكامل، يضمن الاتاحة والجودة وعدم التمييز ويحقق رضا المواطنين والعاملين فى قطاع الصحة والمشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المصريين خاصة الفئات الأولى بالرعاية فى مجالات الصحة والتعليم وتحقيق تكافؤ الفرص فى العمل وضمان الحماية الاجتماعية لهم، مشيرة إلى أن هناك تشجيعا من القيادة السياسية على أهمية مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى فى رسم وتشجيع المنظومة الصحية الجديدة و التحول الصحى ومجالات التعاون المشتركة كثيرة.

وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تؤكد على دعمها المستمر لمنظمات المجتمع المدنى المتخصصة فى محاور التنمية المختلفة وعلى رأسها الصحة والتعليم لتكون شريكاً رئيسياً فى تنفيذ كافة البرامج الاجتماعية التى تنفذها الوزارة.

كما تهتم وزارة التضامن الاجتماعى بدعم أهم المؤسسات الوطنية ألا وهى مؤسسة الأسرة، حيث إن كافة الدراسات الاجتماعية الدولية والوطنية أثبتت أن أقوى الدول على مستوى العالم لم تستطع إيجاد بديلاً للدور الذى تلعبه الأسرة وأن الاستثمار فى دعم منظومة الأسرة والعمل على استقرارها اجتماعيا واقتصادياً يعزز كافة الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتحقيق معدلات النمو الاقتصادى المرجوة.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى مشاركة الوزارة فى جائزة العام المقبل بمبلغ مليونى جنيه ولمدة 3 سنوات، وذلك من خلال بنك ناصر الاجتماعى وبرنامج تكافؤ الفرص الصحية.