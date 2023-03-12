البيئة: COP27 قدم مصر بصورة مختلفة

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، احتفالية إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "الفن المستدام وتنمية الإنسان" بمعهد الحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتى تطلقها مؤسسة المنتدى الدولى للفن التشكيلى من أجل التنمية.





حضر الاحتفالية الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، والفنانة راندة فؤاد، مؤسس المبادرة ورئيس مؤسسة المنتدى الدولى للفن التشكيلى، وعدد من ممثلى مؤسسات القطاع الخاص.

ورحبت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالمشاركة فى إطلاق تلك المبادرة، مثمنة الأفكار المبتكرة التى يتولد عنها تلك المبادرات موجهة الشكر إلى جميع الجهات التى ساعدت على نجاح وتبلور فكرة "الفن المستدام"، مشيرة إلى أن الفكرة بدأت مع مؤتمر المناخ COP27، والتى تم السعى من خلاله لتقديم مصر بصورة مختلفة من خلال تميز المنطقة الخضراء بمشاركة تلك الأفكار بها، حيث تم الحرص على تصميم التماثيل بتلك المنطقة من المواد المعاد تدويرها والتى تعكس كيفية الحفاظ على البيئة من خلال تلك الفكر الجديد.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تم العمل على إدماج الفن والأزياء المستدامة بمؤتمر المناخ cop27، مشيدة بمشاركة بنك الكساء المصرى المتميزة خلال المؤتمر، مؤكدة الحرص خلال المؤتمر على أن تظهر مصر للعالم فكرة جديدة وهى أن الفن يستطيع أن يساهم فى مواجهة تغير المناخ، موضحة استمرار التعاون لعرض تلك الأفكار بمؤتمر المناخ cop28.

وأكدت وزيرة البيئة أن ربط فكرة الفن التشكيلى، بمفهوم الاستدامة، وبفكرة أعادة التدوير، له أبعاد بيئية متعددة منها أن إعادة استخدام المخلفات، يساعد على استمرار الموارد وبقائها، وتجنب الملوثات الناتجة عن عدم إعادة تدوير تلك المخلفات، والمساهمة فى مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى.

كما تساعد تلك الأفكار فى التواصل مع كافة فئات المجتمع ومنهم فئة الفنانين التشكليين، مضيفة أن الفن المستدام ليس فقط الفن الخاص باللوحات التشكيلية، وإنما طريقة ارتداء الملابس المعاد تدويرها وقد تم التعاون مع بنك الكساء المصرى وعدد من منظمات المجتمع المدنى فى هذا الصدد، وكل هذه المبادرات توصل رسالة مجتمعية هامة تفيد أن الإيمان بالأفكار الجيدة والإصرار على تنفيذها، ودعم العديد من الجهات لهذه الأفكار والمساعدة على تنفيذها، يعمل على إحداث النقلة النوعية المنشودة وهى الوصول للاستدامة.

وأوضحت الفنانه راندة فؤاد، مؤسس المبادرة، أن المبادرة تهدف إلى دعم شباب الفنانين لأنهم مستقبل الفن التشكيلى فى مصر، ودعم المرأة من خلال الاقتصاد الإبداعى والفن التشكيلى الذى يعتمد على إعادة تدوير المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة، من خلال العمل على تدريب ورفع مهارات شباب الفنانين الموهوبين فى مجال ريادة الأعمال.