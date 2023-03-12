شكرى يلتقى زوجة الأسير والقيادى الفلسطينى بحركة فتح مروان البرغوثى

جدة - نرمين السيد - وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى إبراز الوزير شكرى خلال اللقاء لجهود مصر الحثيثة الرامية إلى تحقيق التهدئة فى الأراضى المحتلة وإعادة تحريك عملية السلام، بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية.
وكشف السفير أبو زيد، فى تصريحاته، أن السيدة فدوى البرغوثى أعربت من جانبها عن تقديرها الكبير للجهود المصرية الحثيثة الداعمة للقضية الفلسطينية على شتى الأصعدة، والتضامن المصرى مع قضية الأسرى الفلسطينيين، مستعرضةً المستجدات على الساحة الفلسطينية وتطورات الأوضاع الأراضى المحتلة.
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