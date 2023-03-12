سفير جمهورية مصر العربية يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 02:31 مساءً - قدم السفير خالد عارف أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية الرأس الأخضر إلى الرئيس José Maria Neves بمدينة Mindelo عاصمة جزيرةSaô Vicente . وقد أعقب مراسم تقديم أوراق الاعتماد استقبال الرئيس Neves للسفير المصري بحضور وزير الخارجية Rui Alberto de Figueiredo Soares ، حيث تم استعراض سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

هذا، وقد أشاد رئيس جمهورية الرأس الأخضر خلال اللقاء بعلاقات بلاده مع مصر، والتى تعود إلى فترة ما بعد الاستقلال خاصة في المجال الطبي، داعياً إلى إعادة تنشيط التعاون في هذا القطاع الحيوي بالنسبة لهم . كما تم التطرق إلى الخطط التنموية في الجرز العشر بالرأس الأخضر، والتى يمكن أن تشارك الشركات المصرية في تنفيذها. كما أبدى الرئيس إعجابه الشديد بالمشاريع الكبرى التى تم تنفيذها في مصر خاصة في مجال البنية التحتية.