تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة الإسماعيلية والعكس إعتباراً من 13/3/2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 02:31 مساءً - فى ظل توجيهات معالى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل بضرورة الإستغلال الأمثل لطاقة التشغيل فور تجهيزها لذلك فقد تقرر تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية والعكس بعربات تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر وذلك إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 13 / 3 / 20 23بتركيب عدد 8 عربات تهوية وبنفس جداولهم الحالية كالتالى

محمد يوسف

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