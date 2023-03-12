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تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة الإسماعيلية والعكس إعتباراً من 13/3/2023

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 02:31 مساءً - فى ظل توجيهات معالى الفريق مهندس كامل الوزير - وزير النقل بضرورة الإستغلال الأمثل لطاقة التشغيل فور تجهيزها لذلك فقد تقرر تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية والعكس بعربات تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر وذلك إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 13 / 3 / 20 23بتركيب عدد 8 عربات تهوية وبنفس جداولهم الحالية كالتالى

تشغيل قطار 1113 إكسبريس شبرا الخيمة / الإسماعيلية بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى

تشغيل قطار 954 إكسبريس الإسماعيلية / القاهرة بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى

تشغيل قطار 961 إكسبريس القاهرة / الإسماعيلية بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى

تشغيل قطار 962 إكسبريس الإسماعيلية / شبرا الخيمة بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى

والهيئة لا تتوانى فى تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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