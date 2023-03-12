وزير الزراعة يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين قطرى وادى النيل مصر والسودان، مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع جمهورية السودان تأكيدا على العلاقات الأزلية بين البلدين.





جاء ذلك خلال اجتماع لوزير الزراعة مع المهندس عمر على صالح وزير الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية بجمهورية السودان، حيث بحثا التعاون المشترك فى المجال الزراعى وفرص الاستثمار الزراعى الواعدة بالولاية.

ورحب القصير بتعزيز التعاون مع الولاية الشمالية، فى مجالات النخيل والتمور، والصوب الزراعية والإرشاد الزراعى، والثروة السمكية، وصحة الحيوان، والرى الحديث، ووقاية النباتات، والتصنيع الزراعى، والاسثتمار الزراعى، والتدريب.

كما أكد على ضرورة تعزيز علاقات التعاون الثنائى من خلال زيادة التبادلات التجارى الزراعى بين البلدين ليرقى إلى مستوى العلاقات الخاصة والمميزة بينهما.

من جهته، أكد وزير الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية بالسودان أهمية عقد هذا اللقاء الذى يعد خطوة هامة لتحديد أطر محددة للتعاون بين الجانبين، مؤكدا أهمية تفعيل العمل بالمزرعة النموذجية المشتركة فى أقرب وقت.

وأشار إلى رغبة الولاية فى التعاون مع الجانب المصرى فى مجال التقاوى المحسنة والأمصال واللقاحات البيطرية والتمور ومكافحة الأمراض والآفات التى تصيب المحاصيل الاستراتيجية والتصنيع الزراعى، خاصة لمحصول المانحو حيث تشتهر الولاية بزراعة مساحات كبيرة بهذا المحصول فضلًا عن أهمية نقل الخبرة المصرية فى نظم الرى وغيرها من استنباط أصناف عالية الإنتاجية، وفى نهاية اللقاء أكد الجانبين على استمرار التنسيق بهدف تحقيق الأمن الغذائى للشعبين.