إنجازات حياة كريمة فى سوهاج ترى النور (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف، إنشاء مدرسة الثانوية الزراعية الجديدة بقرية الصوامعة، التى تعد الأولى من نوعها داخل قرية، بنسبة تنفيذ أعمال إنشائية بلغت 100%، وتكلفة بلغت 32 مليون جنيه تقريبا. وتقام المدرسة على مساحة 22 ألفا و400 متر مربع، وتوفر 21 فصلا دراسيا، وتضم 14 مبنى ما بين ورش نجارة وميكانيكا ومعامل الألبان.

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