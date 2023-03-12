«خريجى الأزهر»: تدهور التعليم يساوى انهيار الأمة

جدة - نرمين السيد - وحذر المحرصاوى - خلال محاضرة عقدها فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالفيوم، بالتعاون مع كلية البنات بالأزهر، اليوم الأحد، تحت عنوان "استيقظ وافهم"، من نشر الشائعات والترويج لها، والتى تقوم بها الكتائب الإلكترونية وفرق العمل الاستخباراتية عن طريق الذكاء الاصطناعى.

وأوضح أن أصحاب الشائعات يحاولون محو هويتنا بالدعوة إلى هدم اللغة العربية والدعوة إلى جعل العامية لغة رسمية وفرض الثقافات الغربية على مجتمعاتنا والتقليل من دور الأسرة والأم، وهدم التعليم بتخفيض نوعية التعليم والسماح للطالب بالغش.

وأ‌شار المحرصاوى، إلى طرق تدمير الشباب، عن طريق حروب الجيل الرابع، ومنها المخدرات والتضليل الإعلامى وبرامج الشعوذة والتنجيم، محذرا من حملات الدعوة إلى الإلحاد والمثلية والألعاب الإلكترونية، التى تدمر الخلايا العصبية ونشر العنف والطاقة السلبية.

وطالب بأن يكن إيجابيات ومدافعات عن هويتهن بالوقوف ضد الشائعات وألا يساعدن على انتشارها بالترويج لها، وأن يتسلحن بسلاح العلم والمعرفة والوعى وألا يأخذن الأخبار إلا من مصادرها الصحيحة.