رسامة دياكون فى شبرا الشمالية بيد الأنبا أنجيلوس

جدة - نرمين السيد - وخلال صلوات القداس الإلهى، قام الأنبا أنجيلوس بترقية الشماس "بهجت بولس" إلى رتبة دياكون، باسم "بيشوى". وشارك فى القداس بعض الآباء الكهنة منهم، أبونا جورجيوس ناجى، كاهن بمذبح الشهيد العظيم جورجيوس بالحافظية، وأبونا بطرس بولس، كاهن بكنيسة السيدة العذراء مريم بالحافظية.

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