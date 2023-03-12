«الصحة» تنظم تدريبا عمليا للعاملين بمبادرة الكشف عن الأمراض الوراثية (صور)

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الصحة والسكان، حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة للفرق الطبية من العاملين بالمراكز العلاجية الخاصة بتقديم خدمات المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية لدى حديثى الولادة، وذلك بمدينة الغردقة خلال شهر مارس الجارى.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن التدريب يهدف إلى تعريف الفرق الطبية من العاملين بالمبادرة، بأحدث أدلة العمل، وبروتوكولات العلاج، وأحدث الدراسات لأمراض التمثيل الغذائى "الوراثية" ومن ضمنها مرضى "الفينيل كيتونوريا، ونقص رباعى هيدروبيترين"، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إنه تم عقد عدد من ورش العمل التدريبية، وحاضر بها عدد من المسؤولين من الإدارة العامة لرعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى أساتذة من جامعة عين شمس، وجامعة أسيوط، وجامعة الأزهر، وجامعة سوهاج، وجامعة المنصورة.

وأوضح الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، أن المحاضرات تضمنت تعريف الأطباء بكيفية إجراء مسح كامل للأطفال والوصول إلى التشخيص الصحيح، ومعرفة كافة الأعراض المرضية، التى من خلالها يمكن تحديد النظام الغذائى قليل البروتين والألبان العلاجية والفورميولا العلاجية المسموح تناولها طبقاً للحالة الصحية لكل طفل، بالإضافة إلى تحديد عدد الوحدات قليلة البروتين اللازمة لكى يتناولها فى يومه.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة هالة عبدالرحمن مدير الإدارة العامة لرعاية الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، إلى عقد 20 دورة تدريبية، استهدفت 200 فردا من فريق العمل بجميع المراكز العلاجية لاكتشاف الأمراض المسببة للإعاقات فى جميع المراحل العمرية، للوصول إلى جيل صحى وخالِ من مسببات الإعاقة.

وأضافت الدكتورة هالة عبدالرحمن، أن المحاضرات تضمنت التعريف بالبرنامج القومى لفحص المواليد ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة، والتغذية الأساسية للطفل، وتقييم مراحل النمو للحالات المصابة بأمراض التمثيل الغذائى، وتشخيص وعلاج مرض الفينيل كيتونوريا، وحساب النظام الغذائى، والإرشاد الوراثى لأسر الحالات، وتقديم الدعم النفسى لأسر المرضى المكتشفة بشكل دورى، ومتلازمة الحمل للحالات المصابة بأمراض التمثيل الغذائى، ومتابعة النمو العصبى للأطفال.

يذكر أن مراكز علاج الأمراض الوراثية لدى حديثى الولادة، 42 مركزاً، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وجارِ التوسع تباعًا فى تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية، حيث تقدم هذه المراكز خدمات الكشف، وتصرف الألبان العلاجية بالمجان، لجميع الأطفال الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائى من جميع الفئات العمرية.