عوض تاج الدين: مبادرة الكشف والتشخيص عن بعد تحقيق الاستفادة من التقنيات

جدة - نرمين السيد - أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى الكشف والتشخيص عن بعد، مؤكدا أنها ستعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الجديدة فى خدمة الطب والحد من معاناة المرضى فى الانتقال من محافظة إلى محافظة.





وقال تاج الدين - فى مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى - إن مصر تستفيد كثيرا من التقنيات الحديثة فى مجال الخدمات الطبية والبحث العلمى.

وأضاف أن مبادرة الرئيس السيسى فى الكشف والتشخيص عن بعد ستدعم الأطباء والعاملين فى القطاع الصحى فى المحافظات البعيدة فى الحصول على المشورة والاستفسارات ، موضحا أن مصر لديها خدمة "التلى ميديسن" أحدث طرق الصحة لتشخيص الأمراض عن بعد.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية أن خدمة "التلى ميديسن" تساعد على ربط المراكز الطبية فى مختلف المواقع بالمراكز التى لديها خبرة أكبر وتعطى قرار سريع فى الحالات المرضية، مؤكدا أن مبادرة الرئيس ستحد من معاناة المريض من الانتقال من محافظة لمحافظة للحصول على الاستشارة الطبية الموثوق فيها.

يذكر أن تنفيذ مبادرة التشخيص عن بعد سيتم فى 300 وحدة ويمثل نموذجا للتعاون الوثيق بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والتعليم العالى من أجل تطويع التكنولوجيا الحديثة واستخدام تطبيقات التشخيص عن بعد لتطوير الخدمات الطبية والصحية، وتوفيرها للمواطنين فى المناطق النائية من خلال الربط التكنولوجى للوحدات الصحية فى هذه المناطق بوحدات مركزية فى المستشفيات الجامعية، ليحصل المرضى على أفضل خدمة طبية من كبار الأطباء الاستشاريين بالمستشفيات الجامعية، دون تحمل عبء السفر والانتقال.

وتأتى المبادرة تجسيدا لأهداف استراتيجية الدولة الرامية إلى تفعيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى منظومة العمل الحكومى لتوفير خدمات تكنولوجية متميزة للمواطنين فى كافة ربوع مصر وخاصة المناطق النائية والمحرومة.