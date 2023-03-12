وزير الرى: «المياه» مفتاح تحقيق أهداف التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - احتفل وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى باليوم العالمى للمياه 2023، اليوم الأحد، فى حدائق عفلة بالقناطر الخيرية، تحت شعار "تسريع التغيير" لحل مشكلة المياه والصرف الصحى.





وأكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، أهمية رفع مستوى الوعى العام بضرورة الحفاظ على المياه، مشيرا إلى أن "الماء هو المفتاح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولصحة وازدهار الناس وكوكب الأرض، ويمكن لأحداث مثل يوم المياه العالمى وأنشطته أن تسهم فى تغيير السلوك المجتمعى، وإحداث فرق فى طريقة استهلاكهم وإدارة المياه".

وأوضح أن هناك تحديا أكبر يواجهه العالم وهو ما تسبب فى تغير المناخ الفتر الماضية، الأمر الذى يتطلب تعاون ومضاعفة الجهود وإدارة رشيدة للموارد المائية من أجل تلبية الاحتياجات الحالية.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبى فى القاهرة كريستيان بيرج، إن من أبرز الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية للحفاظ على الميا، والتكيف مع تغير المناخ، هو اعتماد تقنيات الرى المعاصرة وإعادة تدوير المياه.

وأكد على الدعم المستمر من قبل الاتحاد الأوروبى لقطاع المياه فى مصر، مشيرا إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى هذا المجال هو أولوية قصوى.

وأشار إلى أنه خلال شهر سيتم تنفيذ حدثًا رفيع المستوى تشارك فيه الحكومة المصرية، حيث سيناقش الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء، والمؤسسات المالية الأوروبية المبادرات الوطنية للأمن المائى والغذائى لتعزيز التنميةالمستدامة، وستعرض الدعم الأوروبى للمبادرة الوطنية للمياه والغذاء والطاقة (NWFE)، فى المياه والغذاء.

ووفقًا للسفير "بيرجر"، "خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، قدم الاتحاد الأوروبى ما يزيد عن 550 مليون يورو فى شكل منح لمساعدة مصر فى التغلب على تحديات المياه، مما أدى إلى توليد 3 مليارات يورو من الاستثمارات لهذا القطاع".

كما أتاحت استثمارات الاتحاد الأوروبى فى محطات معالجة مياه الصرف الصحى مثل منشأة أرض اللواء ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى فى حلوان، مياه شرب آمنة لمئات الآلاف من الأسر المصرية.

واختتم: رفعت الاستثمارات الأوروبية من مستوى المعيشة لأكثر من 20 مليون مصرى، وتم توفير 600 ألف فرصة عمل قصيرة الأجل".

يذكر أن الاحتفالية تضمنت عقد ورشة عمل للشباب حول تغير المناخ والاستدامة بالإضافة إلى عدد من العروض المسرحية لتشجيع الحفاظ على المياه.