رئيس الوزراء: مشروع تطوير «حدائق الفسطاط» يوفر متنفسا فى قلب القاهرة

جدة - نرمين السيد - ولفت رئيس الوزراء إلى أن تطوير "حدائق الفسطاط" يعد أحد أهم مشروعات تطوير المناطق التاريخية والأثرية التى تنفذها الدولة، حيث يوفر متنفسا فى قلب العاصمة، يتضمن مناطق تراثية وترفيهية وثقافية تحقق تجربة سياحية فريدة للزوار والسائحين.

وخلال الجولة، وجه رئيس الوزراء بتسريع أعمال الزراعات فى منطقة مشروع تطوير "حدائق الفسطاط"، وخاصة أن هذا التوقيت هو الأنسب للزراعة، كما ناقش مع المسئولين عن المشروع بعض جوانب البنية التحتية لإتمام الزراعات الخاصة بالمشروع.

واستهل رئيس الوزراء الجولة، بالاستماع إلى شرح تفصيلى من اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، تناول الموقف العام لمشروع تطوير "حدائق الفسطاط"، ونسب الإنجاز الحالية لكل مكون، والأعمال المتبقية به، والبرنامج الزمنى المقرر لإتمامه. ويشهد المشروع تنفيذ المنطقة الاستثمارية، والمنطقة الثقافية، ومناطق: المغامرة، الحدائق التراثية، والتلال، والحفائر، والقصبة، والأسواق، والنادى، وبحيرة عين الحياة، ومجرى النهر، والبوابات التاريخية والمعاصرة والحدائقية، والنادى المصرى القاهرى.

وتضمنت جولة رئيس الوزراء "المنطقة الثقافية"، التى تعد أحد 8 مناطق رئيسية يتضمنها المشروع، والتى يتم إنشاؤها على المجرى المائى، الرابط بين ساحة مسجد عمرو بن العاص، وبحيرة عين الحياة.

ونوه المهندس خالد صديق بأن "المنطقة الثقافية" تبدأ من البوابة الرئيسية للحديقة على شارع صلاح سالم، وحتى المدخل الخلفى لمتحف الحضارات، ولذا تم تسمية المحور الواصل للمتحف بالمحور الثقافى، وتتكون المنطقة الثقافية من مجموعة من الحدائق التى تمثل مختلف العصور، هذا إلى جانب مجموعة من الأماكن التى ستتيح تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية وغيرها، وكذا الخدمات لزائرى الحديقة، وتنتهى المنطقة الثقافية ببحيرة المرأة المصرية، التى تضم مدرجا، وكذا مجموعة من الأعمال الفنية النحتية التى تسجل دور المرأة المصرية فى بناء الحضارة عبر مختلف العصور.

وتناول رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية الموقف التنفيذى لمنطقة المغامرة، ضمن مكونات المنطقة الثقافية، وتضم مجموعة من المدرجات الخضراء، كما تطرق إلى الموقف التنفيذى للمنطقة الاستثمارية، المجاورة للمنطقة الثقافية، وتشمل ساحة للاحتفالات، ومطاعم وكافتيريات، تطل على بحيرة عين الحياة، وتمت الإشارة إلى الموقف التنفيذى للنهر الذى يمتد من بحيرة عين الحياة ويتصل بمجموعة التلال الخضراء إلى ساحة مسجد عمرو بن العاص، والذى يشهد تقدما فى تنفيذ أعماله، حيث تم تبطين مسار النهر بالكامل، وجار استكمال باقى الأعمال استعدادا لضخ المياه به.

كما زار مدبولى ومرافقوه منطقة التلال، وتعرف على أعمال تنفيذ هذه المنطقة ضمن مكونات المشروع، وأشار المهندس خالد صديق إلى أن المنطقة تشهد تنفيذ 3 تلال رئيسية، ترتفع كل تلة لما يقرب من 70 مترا، مع عمل مصاطب لهذه التلال، تكون بمثابة مسارات للصعود لقمتها، لتغدو هذه المنطقة أحد معالم القاهرة السياحية، حيث تطل على منطقة أهرامات الجيزة، وجامع محمد على وجبل المقطم، وجامع السلطان حسن، وغيرها من المعالم التى تميز مدينة القاهرة.

وأضاف أن منطقة التلال تشهد حاليا مرحلة الزراعة وتحويلها لمناطق خضراء، وستكون قمم هذه التلال جاهزة لتنفيذ العديد من الأنشطة، مثل المطاعم والكافيهات التى تقام بها المناسبات التى سوف تتم على التلال مثل حفلات الزواج، أو أية أنشطة احتفالية أخرى، كما سيكون هناك إمكانية لركوب الدراجات، ووسائل نقل أخرى مخصصة للصعود إلى قمم التلال والانتقال بين تلة وأخرى، مع تواجد مسارات المشاة، والتريض، وفى نفس الوقت سوف يتواجد مجموعة من الكبارى الرئيسية التى تعبر ضفتى النهر والتى تربط مجموعة التلال مع بعضها، والتى تعتبر مصدر الحركة الرئيسى بالنسبة للمشروع، وكذا ملاعب للأطفال، وأماكن لممارسة الأنشطة الترفيهية التى تتم على سفوح هذه التلال، كما أن جزءا من التلال سيطل على النهر، وسيقام عليه مسرح، وستقام به مجموعة من الأنشطة الفنية.

كما زار رئيس الوزراء ساحة مسجد عمرو بن العاص، وتعرف على أعمال التطوير التى تتم، وتشمل الساحة وملحقاتها، بما فى ذلك مدخل الساحة من ناحية المسجد، والبوابات، والمسطحات الخضراء، والنافورة الرئيسية، والسلم الرئيسى، وسوق الفسطاط، وأحواض الزراعة، والنخيل، والتراسات، والنصب التذكارى.

وأوضح اللواء محمود نصار أن الأعمال المتبقية فى ساحة جامع عمرو بن العاص تشمل استكمال مجموعات النخيل التى يتم زراعتها، ووحدات الإضاءة وأنظمة الصوت فى الساحة الخارجية للمسجد، موضحا أن التطوير يشمل منطقة الأسواق، وهى إحدى المناطق والمعالم الرئيسية، ويعد المدخل الخاص بها من ساحة جامع عمرو بن العاص، والهدف منها هو إحياء فكرة الأسواق الحرفية، التى كانت موجودة فى منطقة الفسطاط قديما، مثل سوق الزجاج، والفخار، والجلود، وغيرها من الحرف التقليدية التى كانت تميز القاهرة التاريخية ومنطقة الفسطاط.

ودخل رئيس الوزراء، مسجد جامع عمرو بن العاص لتفقد أعمال الترميم ورفع الكفاءة، التى انتهت منها شركة "المقاولون العرب"، حيث استمع إلى شرح من المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة الشركة عن الأعمال، مشيرا إلى أنه يتم حاليا التأكد من كفاءة الإضاءة بالمسجد، والإذاعات الداخلية، تمهيدا لفرش المسجد، استعدادا لشهر رمضان الكريم، وتجول "مدبولى" داخل المسجد، مشيدا بأعمال الترميم التى جرت بأعلى كفاءة.