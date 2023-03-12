مدبولى يوجه بتطوير منطقة «السكر والليمون» 

جدة - نرمين السيد - ووجه رئيس الوزراء، بالعمل على سرعة البدء فى تنفيذ خطة تطوير منطقة "السكر والليمون"، التى تأتى ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، مشيراً إلى جهود الدولة المبذولة لتنفيذ مخططات متكاملة لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، تحقيقا للاستفادة من هذه المواقع التاريخية المميزة فى جذب المزيد من الحركة السياحية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حول موقف الإزالات التى شهدتها منطقة "السكر والليمون"، وكذا أعمال حصر السكان والعقارات التى يتم إزالتها لمنحها التعويض المقرر، حيث أشار إلى أن المحافظة قامت بنقل سكان المنطقة المستحقين إلى وحدات سكنية بديلة بمشروع الخيالة المتكامل الخدمات، والذى يقع فى نفس النطاق الجغرافى للمنطقة.

وأوضح أنه تم إزالة 520 عقارا يسكنها 1500 أسرة تم تقلهم إلى منطقة الخيالة، والدولة قدمت دعما اقتصاديا لأصحاب الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة ليتمكنوا من بداية نشاط اقتصادى فى منطقة أخرى وبصورة منظمة.

وأوضح محافظ القاهرة أن مناطق "السكر والليمون" و"الجيارة" و"حوش النخل" تأتى ضمن المناطق التى تم إعلانها كمناطق إعادة تخطيط، وذلك وفق رؤية الدولة لتطوير المناطق العشوائية، لافتا إلى أن منطقة "السكر والليمون" تقع على مساحة تقارب 17 فدانا ويحدها نهر النيل من الغرب وسور مجرى العيون من الشمال ومنطقة تطوير المدابغ الجارى تطويرها حاليا من الشرق.