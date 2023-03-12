الأوقاف تعلن إيفاد 76 إماما وقارئا إلى أستراليا خلال شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، قرارا بإيفاد إمام وقارئ إلى دولة استراليا؛ لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك؛ ليصل إجمالى ما تم اعتماده من الأئمة والقراء للإيفاد خلال الشهر الكريم لاستراليا إلى 76 موفدا.





وأضاف بيان للوزارة، اليوم الأحد، أن وزير الأوقاف اعتمد إيفاد الشيخ محمد عبد الظاهر الحناوى بالإدارة العامة للتدريب بالديوان العام؛ للعمل بالجمعية الإسلامية اللبنانية فى لاكمبا بسيدنى الاسترالية، على أن يبدأ إيفاده بعد عيد الفطر المبارك.

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