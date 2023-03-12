حياة كريمة.. نقلة نوعية فى الخدمات بمركز أبو قرقاص بالمنيا

جدة - نرمين السيد - تواصل الوحدات المحلية فى المنيا، بتوجيهات من أسامة القاضى، المحافظ، جهودها فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، الذى يستهدف تطوير 192 قرية و757 تابعا، بنطاق 5 مراكز مستهدفة، بالإضافة لإدراج مركزى سمالوط وبنى مزار، بإجمالى 102 قرية من أعمال المبادرة.





يأتى ذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين. وفى مركز ومدينة أبوقرقاص، تابعت الوحدة المحلية جهودها فى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بدائرة المركز ضمن مبادرة حياة كريمة، بهدف تكثيف الجهود وتسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال مع الالتزام بالمعايير الفنية والجودة المتبعة ضماناً للانتهاء وتسليم المشروعات وفقاً للجدول الزمنى المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له. من جانبه، تابع جلال أبو سداح، رئيس مركز أبو قرقاص، أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتى تضم مكاتب (سجل مدنى – شهر عقارى – بريد – تموين) ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعى ومجمع زراعى، وكذلك الأعمال الإنشائية لمحطات المعالجة وبعض المدارس ومراكز الشباب ومحطة المياه والوحدة الصحية بالوحدة المحلية بقرية بنى عبيد والقرى التابعة، وذلك للتأكد من مدى الالتزام بكافة المواصفات والاشتراطات الفنية خلال تنفيذ المشروعات مع اكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى كافة القطاعات، وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن.

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