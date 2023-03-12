اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 25 رحلة من بولندا والتشيك وإيطاليا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 مارس 2023 11:23 صباحاً - يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 25 رحلة طيران دولية، تصل من عدة دول مختلفة، ضمن 103 رحلات يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من أمس السبت وحتى نهاية الأسبوع الجارى.

وتبين من جداول التشغيل اليومية، أن المطار من المقرر أن يستقبل اليوم 5 رحلات من بولندا، و7 رحلات من ايطاليا، و6 من التشيك، ورحلة داخلية، ورحلة من بلجيكا، ورحلة من هولندا و3 من المانيا، ورحلة سويسرا.

وكانت كشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية أن من المقرر أن يستقبل المطار من أمس السبت وحتى نهاية الأسبوع 103 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة، تصل من 10 دول أوروبية، على رأسها بولندا والتشيك وألمانيا وهولندا وسويسرا وبلجيكا.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بتسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من عدة دول مختلفة وتطبيق الإجراءات الاحترازية فور وصولهم إلى أرض المهبط وصولا للفنادق المختلفة بمدينة مرسى علم للاستمتاع بإجازاتهم.