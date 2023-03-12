عضو اللجنة العليا للعمرة يكشف سبب ارتفاع أسعار الحج هذا العام (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن ارتفاع أسعار الخدمات المختلفة أحد أسباب ارتفاع أسعار الحج هذا العام، وسعر العملة العام الماضى كان يختلف عن هذا العام حيث زادت بنسبة 100٪.

وأضاف أنه تم زيادة أعداد الحج هذا العام وبالتالى أصبح هناك زيادة فى الطلب وهو ما سبب أيضا ارتفاع فى الأسعار.