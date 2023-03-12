جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن ارتفاع أسعار الخدمات المختلفة أحد أسباب ارتفاع أسعار الحج هذا العام، وسعر العملة العام الماضى كان يختلف عن هذا العام حيث زادت بنسبة 100٪.
وأضاف أنه تم زيادة أعداد الحج هذا العام وبالتالى أصبح هناك زيادة فى الطلب وهو ما سبب أيضا ارتفاع فى الأسعار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عضو اللجنة العليا للعمرة يكشف سبب ارتفاع أسعار الحج هذا العام (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.