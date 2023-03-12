جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الأحد - أنه بذلك يبلغ إجمالى ما تم افتتاحه من أول يوليو حتى الآن 890 مسجدًا، منها 722 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و168 مسجدا للصيانة؛ وذلك فى إطار استعدادات وزارة الأوقاف للشهر الفضيل ودورها فى إعمار بيوت الله "عز وجل" مبنى ومعنى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعدادا لشهر رمضان.. الأوقاف تفتتح الجمعة 78 مسجدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.