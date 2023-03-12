كتف فى كتف.. عمل تنموى لا يتوقف على أرض مصر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى دعم مبادرة كتف فى كتف لجهود العمل التنموى فى مصر:

ويجوب متطوعو مبادرة كتف فى كتف، 27 محافظة على مستوى الجمهورية، لإدخال البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر استحقاقا والتأكيد على أن المصريين "كتف فى كتف" حتى عبور المرحلة الراهنة وتجاوزها.

وتأتى المبادرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستهدف توزيع 5 ملايين كرتونة غذائية، يستفيد منها ما يقرب من 20 مليون مواطن.