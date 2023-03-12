جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى دعم مبادرة كتف فى كتف لجهود العمل التنموى فى مصر:
ويجوب متطوعو مبادرة كتف فى كتف، 27 محافظة على مستوى الجمهورية، لإدخال البهجة والطمأنينة على الأسر الأكثر استحقاقا والتأكيد على أن المصريين "كتف فى كتف" حتى عبور المرحلة الراهنة وتجاوزها.
وتأتى المبادرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستهدف توزيع 5 ملايين كرتونة غذائية، يستفيد منها ما يقرب من 20 مليون مواطن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كتف فى كتف.. عمل تنموى لا يتوقف على أرض مصر (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.