وزير التعليم يبحث مع مدير عام الإيسيسكو تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، مع المدير العام لمنظمة العالم ‏الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" الدكتور ‏سالم بن محمد المالك، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى دعم تطوير المنظومة التعليمية وقدرات المعلمين.





وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأحد، أن حجازى أثنى، خلال اللقاء، على دور المنظمة فى نشر العلوم والثقافة، مثمنا التعاون المثمر بين المنظمة والوزارة، والعمل الجاد لتطوير الشراكة بينهما، ومشيرا إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة وسائل الدعم اللازمة للأنشطة والبرامج التى تقوم بها منظمة الإيسيسكو.

واستعرض الدكتور رضا حجازى، مجهودات الوزارة فى تطوير قدرات المعلمين بما يتناسب مع ما شهده العالم من ثورات فى التحول الرقمى والتكنولوجيا وهو ما يستلزم الارتقاء بأداء المعلمين بما يتناسب مع التطوير الذى تنتهجه الوزارة فى المنظومة التعليمية لمواكبة التطورات العالمية، مؤكدا أهمية العمل على الاستدامة فى مجال التنمية المهنية للمعلمين.

من جانبه، استعرض الدكتور سالم بن محمد المالك، محاور رؤية المنظمة وتوجهاتها الاستراتيجية فى مجال التربية والتعليم، وما تنفذه من برامج تدريبية للمعلمين بما يتناسب مع احتياجات واستراتيجيات كل دولة ومنحهم شهادات معتمدة من المنظمة.

وتناول اللقاء مناقشة أبرز البرامج والأنشطة التى يتم تنفيذها بالشراكة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الإيسيسكو، وخاصة مشروع الشهادات الدولية المهنية فى التدريس، والذى يهدف إلى بناء نظام شامل لتطوير مهارات المعلمين وإكساب الممارسين التربويين الكفايات اللازمة التى يحتاجونها فى تخصصاتهم ومجالاتهم المختلفة، لتحقيق أهداف المناهج التربوية وتطويرها، ومن أبرز المخرجات النوعية للمشروع تمكين 100 ألف معلم خلال السنوات العشر المقبلة فى الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو من الحصول على الشهادة الدولية فى التدريس "PCT"، والذى يأتى تنفيذه بالتعاون بين الإيسيسكو ومؤسسة صالح كامل الإنسانية، فى إطار رؤية المنظمة الهادفة إلى دعم تحديث العملية التعليمية فى دولها الأعضاء.

وفى ختام اللقاء، تبادل وزير التربية والتعليم والمدير العام للإيسيسكو الدروع التذكارية.