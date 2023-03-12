جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف، تلك الخطوات وهى: الدخول على موقع البوابة، واختيار تسجيل طلب حج قرعة إنترنت، وقراءة الشروط والتعليمات الموضحة، والإقرار بالموافقة على الشروط، واختيار كلمة «التالى»، وإدخال البيانات المطلوبة، تحديد ما إذا كان هناك مرافق، وتأكيد طلب التسجيل فى قرعة الحج 2023، وتحديد طريقة دفع الرسوم، وانتظار نتيجة الطلب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طلبات الجمعيات الأهلية للحج.. طريقة التسجيل بالبوابة الموحدة (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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